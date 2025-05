Moni Ovadia annuncia collaborazione col Giornale d' Italia | Testata autorevole ha smascherato subito il bluff dei bambini decapitati da Hamas - VIDEO

Moni Ovadia, l'attore, cantante e scrittore di origine bulgara, annuncia la sua nuova collaborazione con il Giornale d'Italia. In un contesto di attualità difficile, la testata si distingue per aver smascherato le false notizie sui bambini decapitati da Hamas, offrendo un'importante opera di verifica e informazione. Ovadia condivide il suo entusiasmo per questa sinergia volta a promuovere verità e giustizia.

