mondo marcio annuncia le prime date del credo summer tour

Mondo Marcio annuncia le prime date di Credo Summer Tour, i biglietti e tutte le info dei live del rapper. Dopo aver conquistato il pubblico del Fabrique di Milano lo scorso 10 maggio, Mondo Marcio annuncia le prime date di Credo Summer Tour, la tournée estiva prodotta da Vivo Concerti. Mondo Marcio è pronto a tornare sul palco, in giro per l’Italia, confermandosi come uno dei rapper più influenti e rispettati della scena italiana. Il tour inizierà il 17 Luglio 2025 al XMasters di Senigallia (AN), per continuare il 18 Luglio 2025 all’Antifestival di Cannaiola (PG), il 25 Luglio 2025 all’Eco Sound Fest a Caprarola (VT), il 27 Luglio 2025 all’Albanova Games di San Cipriano d’Aversa (CE) e infine il 30 Settembre 2025 al DCM Music Festival a Decimomannu (CA)... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu