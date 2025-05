Mondiali 2026 chi sono i convocati per Norvegia e Moldova

In vista della Coppa del Mondo 2026, la Nazionale italiana è pronta a scendere in campo per le prime due partite di qualificazione contro Norvegia e Moldova. Le sfide si svolgeranno tra il 6 e il 9 giugno, con gli Azzurri determinati a iniziare con il piede giusto il loro percorso nel Gruppo I. Scopriamo insieme i convocati per questi importanti incontri.

AGI - Il cammino di qualificazione della Nazionale alla Coppa del Mondo del 2026 inizia dal doppio impegno a Oslo contro la Norvegia e a Reggio Emilia contro la Moldova. Tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno, gli Azzurri tornano dunque in campo per le prime due partite ufficiali di un Gruppo I che comprende anche Estonia e Israele. Convocazioni di Luciano Spalletti. Diego Coppola, difensore del Verona già inserito da Carmine Nunziata nella lista dei convocati della Nazionale Under 21 per il raduno di preparazione all'Europeo di categoria, è la novità nell'elenco dei 27 convocati del Ct Luciano Spalletti, con un primo gruppo da 21 calciatori che si ritroverà sabato 31 maggio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mondiali 2026, chi sono i convocati per Norvegia e Moldova

Italia, i convocati di Spalletti per le prime gare di qualificazione ai Mondiali: ci sono due granata - Il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha reso noti i 27 calciatori convocati per le prime 2 partite di qualificazione ai Mondiali 2026 che attendono gli Azzurri, a Oslo contro ... 🔗Scrive msn.com

Mondiali 2026, l’Italia verso le sfide con Norvegia e Moldova: ecco i convocati - Tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno, gli azzurri tornano in campo per le prime due partite ufficiali del Gruppo I che comprende anche Estonia e Israele ... 🔗Segnala dire.it

Italia, i convocati di Spalletti per le sfide con Norvegia e Moldova: tornano Orsolini e Acerbi. Il difensore dell'Inter sarà l'anti Haaland - QUALIFICAZIONI AI MONDIALI 2026 - Il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le sfide dell'Italia in Norvegia e contro la Moldova del 6 e 9 ... 🔗Lo riporta eurosport.it