Molestie e insulti via messaggi alle ex compagne | due arresti per stalking

Due uomini, un 34enne e un 32enne, sono stati arrestati dai carabinieri di Lugo con l'accusa di stalking, perpetrando violenze verbali e minacce via messaggi e telefono nei confronti delle loro ex compagne. L'operazione è scattata a seguito delle segnalazioni di aiuto delle vittime, evidenziando l'importanza di un intervento tempestivo contro queste forme di violenza.

