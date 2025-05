Molestie ai danni di uno studente il Ministero deve risarcire perché è responsabile della condotta dei propri dipendenti e deve risarcire

Il recente intervento della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025, sottolinea la responsabilità dello Stato nel risarcire gli studenti vittime di molestie da parte di insegnanti. Anche in casi di abusi sessuali, la responsabilità ricade sulle istituzioni, che devono garantire la sicurezza e il benessere dei propri alunni. Questo principio evidenzia l'importanza di una tutela adeguata in ambito scolastico.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025, ha ribadito che lo Stato è tenuto a risarcire i danni causati da un insegnante autore di abusi sessuali nei confronti di minori, anche quando le sue condotte risultano gravemente in contrasto con le finalità istituzionali della scuola.

