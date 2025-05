Molesta ragazzina di 15 anni Un 17enne agli arresti domiciliari

Un 17enne agli arresti domiciliari è accusato di aver molestato una ragazzina di 15 anni, prendendo di mira la giovane alle stazioni ferroviarie di Villasanta e Monza. L'approccio inizialmente innocuo si è trasformato in un comportamento inquietante, con tentativi di baci e minacce, creando un clima di paura per la vittima e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nei trasporti pubblici.

Avrebbe preso di mira una 15enne che prendeva il treno negli stessi suoi orari alle stazioni ferroviarie di Villasanta e Monza, approcciandola prima con baci sulle guance e con l'invito a seguirsi sui social, fino ad arrivare al tentativo di baciarla sulla bocca e alle minacce, agli insulti, gli strattonamenti di fronte ai continui rifiuti della ragazzina. Ora un 17enne originario dell'Africa si trova agli arresti domiciliari con le accuse di violenza sessuale e atti persecutori. Ad arrestarlo i carabinieri di Villasanta su ordine della Procura dei minorenni di Milano. Questa mattina sarà accompagnato davanti al giudice del Tribunale per i minori a Milano per essere interrogato, alla presenza del suo difensore, l'avvocato Francesco Ruffo...

