modifiche alla viabilità in piazza garibaldi per lavori di manutenzione

Nei giorni 29 e 30 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.00, la viabilità di piazza Garibaldi a Montevarchi subirà delle modifiche per consentire lavori di manutenzione da parte di Publiacqua. Questi interventi mirano alla ripulitura delle caditoie e delle vasche di accumulo del sottopasso, garantendo un migliore scorrimento delle acque meteoriche e una maggiore sicurezza per gli automobilisti e i pedoni.

Nei giorni 29 e 30 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.00, la circolazione veicolare in piazza Garibaldi a Montevarchi sarà modificata per consentire l’esecuzione dei lavori di Publiacqua relativi alla ripulitura delle caditoie e delle vasche di accumulo del sottopasso. In particolare, sarà... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it