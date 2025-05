Modifiche ai percorsi bus in via Fleming

Arezzo, 26 maggio 2025 – A causa delle modifiche al traffico in via Fleming, il sensso unico di circolazione sarà attivo il 29 e 30 maggio, dalle 8 alle 19. Questo intervento influirà sulle linee N e N/1, che dovranno seguire percorsi alternativi per raggiungere il centro città. Di seguito, tutti i dettagli sulle variazioni previste.

Arezzo, 26 maggio 2025 – Giovedì 29 e venerdì 30 maggio dalle 8 alle 19 dei giorni di giovedì 29 e venerdì 30 maggio 2025 sarà istituito il senso unico di circolazione in via Fleming nel tratto compreso tra Via Spallanzani a Via degli Ubertini. Le linee N e N1 dirette verso il centro città, giunte all’intersezione tra Via Fratelli Lumiere e Via Fratelli Lebole, svolteranno in Via Fratelli Lebole e successivamente in Via Fiorentina, poi via Spallanzani, via Ferraris, via Salvemini (raccordo Autostrada) direzione centro, nuova rotatoria, viale Don Minzoni, via Fiorentina e regolare percorso. La linea N2 invece (direzione periferia), giunta all’intersezione tra Via Fratelli Lebole e Via Malpighi, proseguirà su Via Fratelli Lebole, Via Fiorentina e regolare percorso... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Modifiche ai percorsi bus in via Fleming

Lavori in via Fiorentina, da lunedì 26 maggio modifiche ai percorsi dei bus - Dalle 6.00 di lunedì 26 maggio 2025 e fino al termine dei lavori, sarà chiusa al transito via Fiorentina dall’intersezione con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola a via Spallanzani ad Arezzo ... Secondo lanazione.it

MODIFICHE AI PERCORSI BUS PER IL GIRO D'ITALIA A SIENA - Linea 131: dalle 13 alle 18 circa, in partenza da Firenze usa l’uscita di Siena Acquacalda e quindi Via delle Province (fermata SI0023, opposto Conad), per continuare in Via Giovanni Paolo II-via ... Segnala oksiena.it

Autolinee Toscane: Giro d’Italia a Siena, modifiche ai percorsi bus - Linea s10: Da inizio servizio fino alle 13 in direzione San Miniato non transita da Via Veneto; a Via Diaz effettua deviazione in Via Cadorna-Via Franci-Piazza Gramsci. Dalle 13 alle 18 i bus in ... Da antennaradioesse.it