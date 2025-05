Negli ultimi mesi, le città stanno vivendo una rivoluzione nella mobilità sostenibile, testimoniata da un incremento significativo nelle soluzioni di trasporto. In questo articolo, analizziamo il primo bilancio dell'amministrazione comunale a seguito dell'introduzione del servizio di bike sharing a flusso libero, evidenziando i dati incoraggianti e le prospettive future per una mobilità più green ed efficiente.

Mobilità sostenibile in città: numeri in crescita e più soluzioni per gli spostamenti. Questo il primo bilancio dell’amministrazione comunale a quattro mesi dall’introduzione del nuovo servizio di bike sharing a flusso libero in tutto il territorio comunale. Numeri significativi che evidenziano un utilizzo crescente della mobilità sostenibile, soprattutto nelle ore di punta di spostamento. I dati: le due ruote sono una valida alternativa per gli spostamenti della quotidianità Nel primo quadrimestre del 2025 il servizio di bike sharing a Udine registra dati significativi, con oltre 9.000 utilizzi complessivi da gennaio ad aprile e picchi giornalieri che sfiorano le 200 corse... 🔗 Leggi su Udine20.it