Mobilità docenti 2025 26 | online gli esiti nazionali e provinciali bollettini Completo

Dal 23 maggio 2025 sono disponibili online i bollettini relativi alla mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2025/26. Gli esiti nazionali e provinciali possono essere consultati sui siti degli Uffici scolastici provinciali, mentre il file nazionale aggiornato è accessibile per ulteriori dettagli. Le comunicazioni su trasferimenti e passaggi saranno inviate anche via email e tramite il portale Istanze online.

