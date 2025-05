Mistero a Rosignano | 27enne trovato morto nel bosco procura Livorno dispone l’autopsia

Un tragico mistero avvolge Rosignano, dove un 27enne di Firenze è stato trovato morto in un bosco. Il corpo, ritrovato senza segni evidenti di violenza sabato 24 maggio, ha spinto la Procura di Livorno ad avviare un’indagine e disporre un’autopsia per determinare le cause del decesso. Il giovane risultava scomparso da venerdì, alimentando ricerche e interrogativi.

Un 27enne di Firenze è stato trovato morto in un bosco di Rosignano. Il corpo, senza segni evidenti di violenza, è stato scoperto sabato 24 maggio. Indaga la Procura di Livorno: disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il giovane era scomparso da venerdì... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Mistero a Rosignano: 27enne trovato morto nel bosco, procura Livorno dispone l’autopsia

Dramma a Rosignano, 27enne trovato morto nel bosco in zona Spianate - Un uomo di 27 anni, residente a Firenze, è stato trovato morto in un bosco di Rosignano, vicino alle Spianate, nel tardo pomeriggio di sabato 24 maggio. 🔗continua a leggere

I familiari lo cercavano da ieri: trovato morto nei boschi di Rosignano un 27enne - I familiari cercavano da ieri un 27enne di Firenze scomparso a Rosignano Marittimo. Il suo corpo è stato ritrovato nei boschi della zona; la dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire, con ipotesi di gesto volontario. 🔗continua a leggere

Mistero a Rosignano: 27enne trovato morto nel bosco, procura Livorno dispone l’autopsia - Un 27enne di Firenze è stato trovato morto in un bosco di Rosignano. Il corpo, senza segni evidenti di violenza, è stato scoperto sabato 24 maggio. Indaga la Procura di Livorno: disposta l’autopsia ... 🔗Scrive fanpage.it

Ragazzo di 27 anni trovato morto in un bosco a Rosignano: era scomparso ieri, indagini in corso - Il cadavere di un ragazzo fiorentino di 27 anni, scomparso di ieri, è stato trovato in un'area boscosa di Rosignano (Livorno), a poca distanza dall'abitazione ... 🔗Segnala fanpage.it

Livorno, 27enne trovato morto in un bosco: i familiari lo cercavano da ieri - In un bosco nella zona di Rosignano è stato trovato il corpo di un giovane uomo residente a Firenze. I familiari lo cercavano da ieri sera: è stato uno di loro a notare l’auto in una zona boscosa e a ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it