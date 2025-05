Missione a Borgomeduna per i volontari di Puliamo i quartieri

Il 24 maggio, i volontari del progetto "Puliamo i quartieri", insieme a Ministri Volontari di Scientology e membri di Ripuliamoci Challenge, si sono riuniti in via Meduna presso la parrocchia San Giuseppe. L'iniziativa ha visto l'impegno attivo dei partecipanti per rendere il quartiere Borgomeduna più pulito e accogliente, contribuendo così al benessere della comunità .

