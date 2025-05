Mission | Impossible - The Final Reckoning Hayley Atwell era incinta di quasi 9 mesi in una scena d' azione

In "Mission: Impossible – The Final Reckoning", Hayley Atwell ha sorprendentemente girato scene d'azione mentre era incinta di quasi nove mesi. Nonostante le sfide di una gravidanza avanzata, la star ha dimostrato straordinaria determinazione, affiancando Tom Cruise in sequenze mozzafiato. La sua resilienza si unisce all'eccezionale talento di Cruise, creando un mix esplosivo di adrenalina e impegno nel film che promette di stupire il pubblico.

La star della saga action con protagonista Tom Cruise era alla fine del periodo di gravidanza quando ha girato una sequenza di combattimento del film. Se Tom Cruise è famoso per i suoi stunt in Mission: Impossible e non solo, la sua collega nel film Hayley Atwell non è stata certo da meno. Ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attrice ha raccontato un aneddoto delle riprese. Mentre girava una delle scene di combattimento più importanti di Mission: Impossible - The Final Reckoning, Atwell era incinta e quasi al nono mese di gravidanza. Hayley Atwell incinta duranta una scena di combattimento di The Final Reckoning Durante la puntata, prima che venisse mostrata una clip del film, Hayley Atwell ha dichiarato:"Durante questa sequenza di lotta, ci ... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mission: Impossible - The Final Reckoning, Hayley Atwell era incinta di quasi 9 mesi in una scena d'azione

Mission: Impossible - The Final Reckoning, Hayley Atwell era incinta di quasi 9 mesi in una scena d'azione - Se Tom Cruise è famoso per i suoi stunt in Mission: Impossible e non solo, la sua collega nel film Hayley Atwell non è stata certo da meno. Ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attrice ha ... Riporta msn.com

Mission: Impossible - The Final Reckoning: 6 curiosità esplosive sull’ultimo capitolo della saga con Tom Cruise - Dal volo rovesciato di Cruise al nemico digitale: ecco i retroscena più incredibili del film che chiude (forse) una delle saghe d’azione più iconiche di sempre. Secondo corrieredellosport.it

Mission: Impossible - The Final Reckoning , il film finale della saga con Tom Cruise (ma sarà davvero così?) - Dopo l'anteprima al Festival di Cannes 2025, dal 22 maggio arriva al cinema Mission: Impossible - The Final Reckoning, l'ultimo film della saga su Ethan Hunt ... vogue.it scrive