Miss Mondo Fvg è di Cividale | la reginetta di bellezza incoronata a Lignano Sabbiadoro

Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025 ha trovato la sua reginetta: Giorgia De Marchi, 26 anni, di Cividale del Friuli. L'incoronazione è avvenuta durante la finale regionale al Kursaal Centro Congressi di Lignano Sabbiadoro, una serata che ha unito glamour e talento, celebrando la bellezza e l'eleganza delle concorrenti. Giorgia rappresenterà con orgoglio la sua regione nei prossimi eventi nazionali.

