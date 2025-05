Minori schiavi del web Rampelli | Approviamo subito il ddl bipartisan Mennuni-Madia

L'emergenza dei minori schiavi del web richiede interventi immediati e incisivi. Rampelli sollecita l'approvazione urgente del disegno di legge bipartisan firmato da Mennuni e Madia, per garantire una protezione efficace e regolamentare con rigore l'accesso dei giovani a Internet. È essenziale salvaguardare la loro sicurezza e benessere nell'era digitale.

Sos minori schiavi del web. "Il disegno di legge sulla protezione dei minori da internet acceleri il suo percorso. Occorre intervenire con urgenza per salvarli dalla schiavitù della rete. E regolamentarne l'accesso in modo rigoroso. La proposta bipartisan a firma Mennuni-Madia sottoscritta da parlamentari di molti gruppi va sostenuta per il suo alto valore culturale". È l'invito di Fabio Rampell i, promotore di un convegno alla Camera sulla tutela dei minori dallo spazio digitale. Durante l'evento è stato proiettato il terzo episodio di Adolescence e presentato il ddl bipartisan a firma Lavinia Mennuni, FdI, e Marianna Madia, Pd...