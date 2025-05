Minorenne arrestato a Mazara del Vallo rapina violenta sul lungomare | le indagini e la cattura

Un minorenne tunisino è stato arrestato a Mazara del Vallo dopo una violenta rapina avvenuta sul lungomare, in cui è stato utilizzato un coltello. L'intervento delle autorità è stato facilitato dall'analisi delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di raccogliere prove decisive per la cattura del giovane. Le indagini continuano per accertare ulteriori dettagli sull'accaduto.

Un minorenne tunisino è stato arrestato a Mazara del Vallo per rapina aggravata con coltello, grazie all'analisi delle telecamere di sorveglianza... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Minorenne arrestato a Mazara del Vallo, rapina violenta sul lungomare: le indagini e la cattura

Padova, violenza sessuale sulla nipote minorenne: nonno arrestato - Padova, 12 maggio 2025 - La Squadra Mobile di Padova ha arrestato un sessantenne con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne. 🔗continua a leggere

Minorenne arrestato a Mazara del Vallo, rapina violenta sul lungomare: le indagini e la cattura - Un minorenne tunisino è stato arrestato a Mazara del Vallo per rapina aggravata con coltello, grazie all'analisi delle telecamere di sorveglianza. 🔗Come scrive virgilio.it

Ragazzini rapinati sul Lungomare di Mazara del Vallo: arrestato uno dei tre aggressori - MAZARA DEL VALLO – È stato individuato e arrestato uno dei tre giovani responsabili della rapina ai danni di due minori bengalesi, avvenuta lo scorso 10 ... 🔗Segnala newsicilia.it

Ragazzini aggrediti e rapinati sul lungomare di Mazara del Vallo: arrestato un minorenne - Un minorenne è stato arrestato per avere accerchiato e rapinato un gruppo di ragazzini sul lungomare Hopps a Mazara del Vallo. 🔗Lo riporta meridionews.it