Minaccia l’ex moglie e le estorce denaro | arrestato in flagranza dai Carabinieri

Un uomo di origini marocchine è stato arrestato dai Carabinieri di Castelfranco Emilia per estorsione nei confronti della sua ex moglie. L'incidente è avvenuto la sera del 23 maggio 2025, quando l'uomo ha minacciato la donna per ottenere denaro. Con precedenti penali a suo carico, è ora in custodia per rispondere delle sue azioni.

Nella tarda serata del 23 maggio 2025, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino marocchino classe 1982, domiciliato in provincia di Trento e con precedenti di polizia, per il reato di estorsione ai danni della ex moglie, una...