Minacce di morte all' ex moglie noto designer di barche finisce a processo

Un noto designer di barche di lusso, di origine slovena e con sede in provincia di Venezia, si trova ora sotto processo per aver minacciato di morte la sua ex moglie. Le pesanti parole pronunciate durante accesi dibattiti hanno sollevato gravi accuse, gettando un'ombra sulla sua reputazione professionale e personale. L'episodio pone l'accento su tematiche di violenza domestica e conflitti relazionali.

«Tu di me devi avere paura». Sono parole dure come pietre quelle che un 57 sloveno, titolare di un affermatissimo studio di progettazione di yacht di lusso in provincia di Venezia, avrebbe rivolto all'ex coniuge, anche lei slovena, nel corso di uno delle innumerevoli discussioni riguardanti gli...

