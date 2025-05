Mille runners per la ricerca alla Stracandiolo

Il 25 maggio 2025, quasi mille runner si sono uniti per la 24ª edizione della "Stracandiolo – Corri per la ricerca", contribuendo a raccogliere 15 mila euro a favore dell'Istituto di Candiolo – IRCCS. Lorenzo Manganaro ed Elisa Viora, entrambi della Torino Road Runner, si sono distinti come vincitori della gara, dimostrando che sport e solidarietà possono correre insieme per una causa importante.

STRACANDIOLO: LA CORSA CONTRO IL CANCRO