Military fitness e parete di arrampicata al Rimini Wellness ci si potrà allenare con l' Esercito italiano

L'Esercito Italiano torna a Rimini Wellness, il prestigioso evento dedicato a fitness e sport in programma dal 29 maggio al 1 giugno. Presso l'area piscine est, i visitatori potranno sperimentare il military fitness e affrontare la parete di arrampicata, immergendosi in un'esperienza unica di allenamento. Scopri come coniugare disciplina militare e benessere fisico in un contesto stimolante e coinvolgente!

L'Esercito Italiano conferma anche quest'anno la presenza a "Rimini Wellness", l'appuntamento internazionale di riferimento per il mondo del fitness, del benessere e dello sport, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 29 maggio al 1 giugno. Nell'area piscine est, lo stand dell'Esercito, esteso su...

