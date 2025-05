Militante del Pci e custode del campo di atletica Villa Gentile a Sturla dove la giovane Silvia iniziò ad allenarsi Eugenio Salis è morto a febbraio 2025 agli albori della campagna elettorale

Eugenio Salis, militante storico del PCI e custode del campo di atletica Villa Gentile a Sturla, è scomparso a febbraio 2025, poco prima delle elezioni comunali. La neo sindaca di Genova, Silvia Salis, ha dedicato la sua vittoria al padre, esprimendo la sua emozione durante la conferenza stampa post-elettorale, sottolineando il legame profondo tra la sua carriera e il sostegno paterno.

G enova, 26 mag. (askanews) – «Dedico la vittoria a mio padre. Mi avrebbe detto che è orgoglioso di me». Lo ha affermato la neo sindaca di Genova Silvia Salis, candidata del centrosinistra, che si è commossa durante la conferenza stampa convocata dopo la vittoria alle elezioni comunali, ricordando il padre morto pochi giorni prima dell'inizio della campagna elettorale. Leggi anche › Il sogno di Silvia Salis: da campionessa di atletica a sindaca di Genova Riguardo alla vittoria, «mi sento felice, soddisfatta – ha detto – e soprattutto orgogliosa della gara che abbiamo fatto perché come stile e responsabilità verso la cittadinanza è stata una campagna elettorale fatta veramente come mi aspettavo». Militante del Pci e custode del campo di atletica Villa Gentile, a Sturla, dove la giovane Silvia iniziò ad allenarsi, Eugenio Salis è morto a febbraio 2025, agli albori della campagna elettorale

