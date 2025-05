Miley Cyrus rivela | Ricoverata in terapia intensiva dopo un’infezione

Miley Cyrus ha svelato di essere stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione, contratta durante le riprese del suo nuovo film sulla Hollywood Walk of Fame. Questo progetto è collegato al suo atteso nono album in studio, 'Something Beautiful', in uscita il 30 maggio. Le sue rivelazioni sono avvenute durante un'intervista al programma di Jimmy Kimmel.

Miley Cyrus ha rivelato di aver contratto una grave infezione dopo aver girato alcune scene del suo nuovo film sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Il progetto accompagna il suo nono album in studio, 'Something Beautiful', in uscita il 30 maggio. Durante un'intervista al Jimmy Kimmel Live!, la cantante vincitrice di un Grammy

