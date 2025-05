Miley Cyrus ha rivelato di aver contratto un’infezione rotolando sulla Hollywood Walk of Fame per girare il suo nuovo film

Miley Cyrus ha recentemente condiviso di aver contratto un'infezione mentre girava alcune scene per il suo nuovo film "Something Beautiful" sulla celebre Hollywood Walk of Fame. L'uscita del film è prevista per il 12 giugno, ma l'incidente sul set ha attirato l'attenzione dei fan e dei media, sollevando interrogativi sulla sicurezza durante le riprese.

La popstar Miley Cyrus ha svelato di aver contratto un’infezione dopo aver girato delle scene per il suo nuovo film, “Something Beautiful”, in uscita il 12 giugno. L’artista ha dichiarato di aver fatto alcune riprese sulla nota Hollywood Walk of Fame. Miley Cyrus, infezione dopo aver girato alcune scene del suo nuovo film. Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live! la popstar ha rivelato di aver pensato di girare alcune scene del suo nuovo film, in uscita al cinema il 12 giugno sulla celebre Hollywood Walk of Fame prevalentemente di notte per evitare la folla e risparmiare sul budget. Come riporta Rainews... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Miley Cyrus ha rivelato di aver contratto un’infezione rotolando sulla Hollywood Walk of Fame per girare il suo nuovo film

Miley Cyrus rivela: "Sono finita in terapia intensiva perché la mia gamba si stava disintegrando" - Miley Cyrus ha rivelato di aver contratto una grave infezione dopo aver girato alcune scene del suo nuovo film sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Il progetto accompagna il suo nono album in studio, ... 🔗msn.com scrive

Miley Cyrus: “La mia gamba ha cominciato a disintegrarsi. Assurdo quello che mi ha detto il medico” - Miley Cyrus ha raccontato a Jimmy Kimmel che durante le riprese del suo film Something Beautiful ha preso un'infezione che le stava disintegrando la gamba ... 🔗Come scrive fanpage.it

Miley Cyrus in terapia intensiva: “La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi” - Miley Cyrus racconta la sua esperienza in terapia intensiva dopo un'infezione al ginocchio durante le riprese del suo video musicale ... 🔗Secondo msn.com