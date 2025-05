Miley Cyrus e la Walk of Fame | Ho rischiato la vita per il mio nuovo film

Miley Cyrus svela un episodio scioccante legato alle riprese del suo nuovo film: un'improvvisa decisione ha quasi compromesso la sua salute. La popstar, oltre a brillare nella musica, rivela di aver contratto un’infezione dopo notturne intense di lavoro. Scopri di più su questa esperienza inquietante e sulle sue conseguenze in questo articolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’infezione dopo le riprese notturne: la rivelazione shock. Una decisione impulsiva durante le riprese del suo nuovo film ha quasi messo seriamente a rischio la salute di Miley Cyrus. La popstar, vincitrice di un Grammy, ha raccontato di aver contratto una grave infezione dopo aver girato alcune scene sulla Hollywood Walk of Fame. Il film accompagnerĂ l’uscita del suo nono album in studio, “Something Beautiful”, previsto per il 30 maggio. Durante un’apparizione al Jimmy Kimmel Live!, Cyrus ha spiegato che le riprese notturne sono state una scelta dettata dal desiderio di evitare la folla e contenere i costi, ma questa mossa si è rivelata estremamente rischiosa... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Miley Cyrus e la Walk of Fame: “Ho rischiato la vita per il mio nuovo film”

