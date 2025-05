Milano nonna coi nipoti seguita e rapinata sotto casa | fermato un giovane cileno

Una giovane donna cilena è stata arrestata a Milano per aver rapinato una nonna di 76 anni, seguita insieme ai suoi nipoti adolescenti dopo una corsa in autobus. L'episodio, avvenuto in via Stradivari, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella città, mentre le forze dell'ordine sono alla ricerca di un complice ancora in fuga.

Milano – Aveva rapinato una donna di 76 anni, che era in compagnia di due nipoti adolescenti, dopo averla seguita dall'autobus fino a casa, a Milano. Con altri l'aveva adocchiata in via Stradivari e, con un complice non ancora individuato, l'aveva seguita fino a casa i n viale Gran Sasso. Lì le aveva strappato un orologio da 4mila euro. Era la sera del 15 maggio scorso e ora un cileno di 18 anni è stato arrestato dai Falchi, gli agenti in borghese della Sesta sezione della Squadra Mobile, dopo le analisi delle telecamere della linea 90 e di un vistoso tatuaggio che aveva sul braccio. È stato poi fermato grazie a un alert alloggiati p roveniente da un hotel in corso Lodi...

