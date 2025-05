Milano Nahum Azione | Antisemitismo preoccupante politica scenda in piazza

L'emergere di episodi antisemitici in Italia solleva gravi preoccupazioni, soprattutto alla luce di recenti avvenimenti negli Stati Uniti. Nahum, attivista milanese, denuncia la crescente normalizzazione di queste intolleranze, richiamando l'attenzione su insulti e incitamenti alla violenza contro gli ebrei nelle manifestazioni pro-Palestina. È fondamentale che la politica e la società civile reagiscano, scendendo in piazza per difendere i valori di inclusione e rispetto.

"La situazione è davvero preoccupante quello che è accaduto negli Stati Uniti può accadere anche in Italia. Abbiamo avuto il cartello della merceria, la ristoratrice a Napoli, ogni sabato alle manifestazioni Pro-Pal si urla 'ammazzate gli ebrei, Palestina libera dal fiume al mare'. Quello che succede in Medioriente non si deve riflettere in Italia, la politica deve dare risposte e scendere in piazza contro l'antisemitismo. La critica giustissima a Netanyahu, io lo critico e l'ho sempre avversato, credo sia diventato una giustificazione per sfogare l'antisemitismo. Io credo che si arrivi al prima possibile un cessate il fuoco e una pace tra le due parti"

