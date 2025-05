Milano-Meda chiusa per il Giro d’Italia dove come e quando

La Milano-Meda sarà chiusa in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia a Cesano Maderno, previsto per giovedì 29 maggio. Da lunedì 26 maggio, sono stati installati cartelli informativi per avvisare gli automobilisti sulle modalità e i tempi delle chiusure, riguardanti anche alcuni svincoli della zona. Scopri di seguito tutti i dettagli per pianificare i tuoi spostamenti.

Per l’arrivo del Giro d’Italia a Cesano Maderno giovedì 29 maggio, sono state imposte anche chiusure di alcuni svincoli della Milano-Meda in Cesano Maderno. Da oggi, lunedì 26 maggio, sono stati posizionati i cartelli che preannunciano modalità e tempi delle chiusure. Milano-Meda chiusa per l’arrivo del Giro d’Italia a Cesano Maderno Le chiusure degli svincoli, ... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Pioggia e allagamenti, disagi su Milano-Meda e Comasina, Seveso e Lambro osservati speciali - La pioggia incessante degli ultimi ore provoca allagamenti e disagi nel Nord di Milano, con rallentamenti su Milano-Meda e Comasina, e forte monitoraggio su Seveso e Lambro. 🔗continua a leggere

Milano-Meda chiusa per il Giro d’Italia, dove, come e quando - Per l’arrivo del Giro d’Italia a Cesano Maderno giovedì 29 maggio, sono state imposte anche chiusure di alcuni svincoli della Milano-Meda in Cesano ... 🔗Riporta ilnotiziario.net

Il Giro d'Italia arriva a Milano per la tappa finale: chiuse diverse vie della città - Milano si prepara all'arrivo del Giro d'Italia, che si conclude con la cronometro ... corso Vittorio Emanuele e piazza Duomo dove è chiusa anche la fermata della metropolitana. 🔗Da tg24.sky.it

Arriva il Giro d'Italia: il programma della giornata e le informazioni utili - Presentato questa mattina in Municipio a Cesano Maderno, dal sindaco Gianpiero Bocca (alla presenza degli assessori al Bilancio, Francesco Romeo, e allo Sport, Rosanna Arnaboldi) il programma del 29 m ... 🔗Come scrive primamonza.it