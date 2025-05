Milano inizia una nuova era con Igli Tare come direttore sportivo

Milano segna un nuovo capitolo con Igli Tare nominato direttore sportivo, come riportato dal giornale iberico Marca. Dopo anni di instabilitĂ , il club rossonero cerca di ritrovare il suo posto tra le Ă©lite del calcio, dando vita a una rinascita tanto attesa. Scopriamo come questa scelta potrebbe influenzare il futuro del Milan e rinnovare le aspettative per i tifosi.

2025-05-26 19:07:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Sicuramente ci sono troppe volte che sono state parlate ‘Nuovo Milano’ Negli ultimi 15 anni. Un’instabilitĂ che, ovviamente, ha impedito il ritorno dell’élite “Rossoneri”. Ora, tuttavia, Una “nuova era” inizia sotto il mandato di Igli Tare come direttore sportivo. “AC Milan annuncia la nomina di Iigli Tare come direttore sportivo della prima squadra. RiferirĂ direttamente al direttore esecutivo del club, Giorgio Furlani “, L’entità “Rossonera” ha annunciato oggi. Un periodo di “reset” dopo la fatidica stagione 2024-25 dove hanno sollevato solo la supercoppa italiana e Ottava fine, senza la possibilitĂ di giocare a concorrenza europea nel 2025-26 ... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

De Siervo: «Spareggio tra Napoli e Inter a Milano? Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole» - Con solo due giornate rimaste alla fine del campionato, la lotta tra Napoli e Inter si fa sempre piĂč intensa. 🔗continua a leggere

Una famiglia con due bimbi di 5 e 6 anni rischia lo sfratto a Milano, non sono gli unici: cosa sta succedendo in via Padova - In via Padova, a Milano, una famiglia con due bambini di 5 e 6 anni si trova in una situazione drammatica: rischia lo sfratto nonostante gli affitti siano stati pagati regolarmente. 🔗continua a leggere

De Siervo: «Spareggio a Milano? Non si esclude nulla, ci sono regole» - In vista del possibile spareggio tra Inter e Napoli a San Siro, l'AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, chiarisce la situazione attuale. 🔗continua a leggere

Dazi, domani inizia la nuova era. Trump insiste: «Il Liberation Day colpirà tutti i Paesi» - Milano ha chiuso in rosso dell’1,77 ... Eventuali nuovi dazi indiscriminati del 15% richiederebbero però una nuova risposta. L’Ue potrebbe allora prendere di mira i servizi americani ... 🔗Da corriere.it

La nuova era secondo Doninelli. Invasa dal capitale straniero. Milano ha perso l’identità - Il dubbio che il “Teatro degli Angeli“ non derivi il nome solo dal trovarsi nella Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, quartiere di Porta Romana, ci costringe a verificare la vera natura dei ... 🔗Scrive ilgiorno.it

Milan: inizia l’era Fonseca ed emergono ulteriori retroscena sul perché sia stato scelto lui - Domani sarà una giornata estremamente importante per il club rossonero visto che inizia l’avventura ... di Paulo Fonseca ieri a Milano ha segnato l’inizio dell’era portoghese presso il ... 🔗Si legge su msn.com