Milano fanno esplodere bancomat e rubano 16mila euro – Video

Un audace colpo si è verificato a Magenta, Milano, dove un gruppo di ladri ha fatto esplodere il bancomat di una filiale del Banco di Desio, riuscendo a rubare 16mila euro. Equipaggiati con passamontagna e un'auto rubata, i malviventi sono fuggiti dopo aver messo in atto l'azione, immortalata dalle telecamere di sorveglianza.

(Adnkronos) – Con un'auto rubata, raggiungono il bancomat della filiale del Banco di Desio in via Mazzini a Magenta (Milano). Passamontagna e luce sulla fronte, inseriscono l'esplosivo nello sportello e lo fanno esplodere, allontanandosi di corsa. Le telecamere all'esterno della banca riprendono tutta la scena, quelle interne immortalano i danni provocati dalla deflagrazione nell'istituto.

Milano, fanno esplodere bancomat e rubano 16mila euro - Video - Pochi minuti dopo il 'colpo' a Magenta, nel Milanese, i tre - tra cui un minorenne - sono stati arrestati dai carabinieri. 🔗Scrive adnkronos.com

Fanno esplodere bancomat, tre arrestati, anche un minore - I carabinieri della Compagnia di Corsico (Milano) hanno arrestato per furto aggravato, possesso di esplosivi e ricettazione, tre italiani di 38, 42 e 16 anni che la notte tra sabato e domenica hanno f ... 🔗Come scrive ansa.it

Gli ordigni fai da te, i bancomat nel mirino: nel video l’esplosione e il colpo (da migliaia di euro) a segno in pochi minuti - Tre italiani di 42, 38 e 16 anni arrestati dai carabinieri per furto aggravato, possesso di esplosivi e ricettazione. A Magenta in fuga con 16mila euro. Durante le perquisizioni trovati 44 candelotto, ... 🔗Lo riporta msn.com