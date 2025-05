Milan Theo Hernandez prende posizione | le parole non lasciano dubbi

Theo Hernandez, difensore del Milan, esprime la sua posizione chiara sulla necessità di una rifondazione in casa rossonera. Nonostante la conquista di un trofeo, la stagione si è chiusa con delusioni, tra cui la mancata qualificazione a competizioni europee. Le incertezze riguardo al futuro di alcuni big rendono urgente una ristrutturazione del progetto sportivo del club.

In casa rossonera c’è da rifondare e la permanenza di alcuni big è in bilico: il difensore francese parla chiaro Una stagione che ha portato sì un trofeo nella bacheca del club, ma che si è conclusa senza qualificazioni ad alcuna competizione europea e addirittura con lo smacco di dover disputare le fasi preliminari di Coppa Italia a partire da agosto. Milan, Theo Hernandez punta al rilancio (LaPresse) – calciomercato.it Ora in casa Milan si dovrà cambiare necessariamente pagina per ripartire con il piede giusto nella prossima stagione. I tifosi prima della sfida contro il Monza sono scesi in piazza invocando Paolo Maldini e puntando il dito contro Furlani, Ibrahimovic e Cardinale... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Theo Hernandez prende posizione: le parole non lasciano dubbi

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid. 🔗continua a leggere

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori. 🔗continua a leggere

CM.com – Milan, Theo Hernandez si allontana dal Real Madrid: pronti 50 milioni per Carreras | Primapagina - Il futuro di Theo Hernandez al Milan si fa incerto, con il Real Madrid in agguato. Secondo Calciomercato. 🔗continua a leggere

Milan, Theo Hernandez prende posizione: le parole non lasciano dubbi - In casa Milan però c’è, da parte dei tifosi, la paura che la società, senza coppe europee, debba fare un grande sacrificio sul mercato e cedere uno dei suoi pezzi pregiati. E in questo senso tra i ... 🔗Come scrive calciomercato.it

Theo: "Dobbiamo riportare il Milan dove merita". Messaggio al club sul futuro? - All'improvviso, dopo l'ultima stagione deludente sotto tanti punti di vista, Theo Hernandez ha pubblicato un post su X con un post di sostegno al Milan e che potrebbe anche sembrare un messaggio impor ... 🔗Si legge su gazzetta.it

Milan, Theo Hernandez resta? Il post che fa sperare i tifosi: "Rialziamoci e riportiamo il club dove merita" - Theo Hernandez resta al Milan? Da tempo fa discutere la situazione contrattuale del terzino francese, in scadenza la prossima estate e autore di una stagione deludente.. 🔗Da msn.com