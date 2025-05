Milan Tare piazza subito il primo colpo | affare in Premier

Igli Tare ha avviato la sua avventura a Casa Milan con un colpo di mercato in Premier League. Nonostante il breve tempo dall'insediamento, il nuovo direttore sportivo sta già dando segnali di un'attiva strategia per la prossima stagione, coinvolgendo anche il procuratore Beppe Riso. Scopriamo i dettagli di questa operazione e le prospettive per il club rossonero.

Neanche il tempo di insediarsi a Casa Milan che Igli Tare ha subito cominciato a lavorare in vista della prossima stagione. Dalle parti di via Aldo Rossi sono stati infatti registrati diversi movimenti interessanti, con anche il procuratore Beppe Riso che è stato uno dei primi ad incontrare il neo direttore sportivo del Milan per fare ovviamente il punto su alcuni dei suoi assistiti. Fra questi, però, non rientrerebbe quello che dovrebbe essere il primo colpo dell'era Tare, calciatore che già in passato il Diavolo aveva seguito ma che potrebbe sbarcare in rossonero, dalla Premier League, solo nel corso di quest'estate di calciomercato...

