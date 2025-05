Milan Tare nuovo direttore sportivo Furlani | "La figura ideale per il rilancio del club"

Igli Tare è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan, con un incarico che si preannuncia cruciale per il rilancio del club. Ex dirigente della Lazio, Tare porta con sé esperienza e ambizione, promettendo di adottare strategie vincenti per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e internazionale. Scopriamo insieme cosa rende Tare la figura ideale per questa nuova avventura.

Ora è ufficiale, Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Inizia l`avventura del dirigente albanese ex Lazio, che ha firmato con il... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Furlani fa aspettare Tare: il Milan dopo il disastro sceglie il Ds e l’allenatore italiano - Dopo il deludente ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan è chiamato a riflessioni e scelte strategiche. 🔗continua a leggere

Milan, Di Gennaro: “Tare è un professionista che sa il fatto suo” - Antonio Di Gennaro, ex calciatore e noto commentatore, analizza il Milan di Gennaro Tare, professionista di grande competenza. 🔗continua a leggere

Milan, Tare a un passo: trattativa a buon punto per il nuovo direttore sportivo - Il Milan è vicinissimo a definire il suo nuovo direttore sportivo, con le trattative ormai a buon punto. 🔗continua a leggere

Milan, Tare è il nuovo direttore sportivo: «Per me motivo di orgoglio» - Adesso è ufficiale: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. «Entrare a far parte di un club così è motivo di grande orgoglio e ... 🔗Scrive msn.com

Milan, Tare è il nuovo direttore sportivo: "Un orgoglio, obiettivo tornare protagonisti" - (Adnkronos) - Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Il club rossonero ha annunciato oggi, lunedì 26 maggio, l'ingaggio del dirigente albanese, la cui ultima esperienza alla Lazio era term ... 🔗Come scrive msn.com

Milan, ora è ufficiale: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo - Dopo giorni di indiscrezioni, ora è arrivata l'ufficialità. Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Lo ha annunciato lo stesso club rossonero in una nota. "Il Milan comunica di avere ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it