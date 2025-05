Milan Tare è il nuovo direttore sportivo | Un orgoglio obiettivo tornare protagonisti

Igli Tare è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan, come annunciato dal club rossonero il 26 maggio. Dopo un'esperienza duratura alla Lazio, Tare si preannuncia una figura chiave per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e internazionale. La dirigenza affida a lui il compito di costruire una squadra competitiva e ambiziosa.

(Adnkronos) – Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Il club rossonero ha annunciato oggi, lunedì 26 maggio, l'ingaggio del dirigente albanese, la cui ultima esperienza alla Lazio era terminata nel giugno 2023. "L'AC Milan comunica di avere affidato il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Igli Tare, che riporterà all'Amministratore .

