Milan stagione fallimentare | sui social Maignan si rivolge così ai tifosi

Dopo una stagione deludente, Mike Maignan, capitano del Milan, ha deciso di condividere il suo pensiero sui social per confortare i tifosi. Sul suo profilo Instagram, ha espresso la sua vicinanza e l'impegno a lavorare per un futuro migliore. Le sue parole trasmettono determinazione e speranza in vista della prossima annata, invitando il pubblico a non perdere la fiducia nella squadra rossonera.

Mike Maignan, capitano del Milan, ha commentato su 'Instagram' l'annata appena conclusa dalla compagine rossonera. Le sue parole... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, stagione fallimentare: sui social Maignan si rivolge così ai tifosi

Milan, aria d’addio per due rossoneri? L’indizio social - Non sono passate inosservate le reazioni di due calciatori rossoneri, arrivate tramite i loro profili social: di chi si tratta? Si legge su spaziomilan.it

Protesta dei tifosi del Milan, coreografia umana per esprimere dissenso per una stagione fallimentare - I tifosi del Milan, con una coreografia umana, hanno protestato esprimendo il proprio dissenso nei confronti della proprietà rossonera al termine di una ... Lo riporta gazzettadelsud.it

Milan fuori dall'Europa: stagione fallimentare e addio a Conceiçao - Il Milan dice addio all'Europa dopo sconfitte decisive. Conceiçao verso l'addio, mentre il club pianifica il futuro. Scrive msn.com