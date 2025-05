Milan settimana degli annunci | Furlani rassicura ma i tifosi restano delusi

Settimana densa di attese per il Milan, con l'amministratore delegato Giorgio Furlani che annuncia importanti novità sul mercato. Nonostante le rassicurazioni, i tifosi esprimono delusione per l'assenza di un "mea culpa" e di spiegazioni concrete. In un sermoncino prepartita, Furlani ha assicurato che non ci saranno rinunce, lasciando però un senso di insoddisfazione nei cuori dei sostenitori rossoneri.

Mola Nessun “mea culpa“. Nessuna spiegazione. Nel sermoncino prepartita l’ad rossonero Giorgio Furlani si è preoccupato soprattutto di far sapere “urbi et orbi“ che questa sarà la settimana degli annunci. E che sul mercato non ci sarà necessità di fare rinunce. Bontà sua, anche se dopo una stagione fallimentare ci si aspettava qualche riflessione in più nel giorno dei bilanci. Vero, i conti societari magari sorrideranno ma l’umore della piazza è nerissimo. A far rumore non solo la feroce contestazione di una tifoseria delusa e tradita, ma anche la perenne assenza di Gerry Cardinale. Il quale non ha ancora capito cosa significhi essere milanisti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, settimana degli annunci: Furlani rassicura, ma i tifosi restano delusi

Calcio: Milan; Furlani, settimana prossima sarà di annunci - "Settimana prossima sarà quella degli annunci. Abbiate un po' di pazienza": così l'ad del Milan Giorgio Furlani a Dazn poco prima dell'ultima di campionato contro il Monza a San Siro. (ANSA) ... Segnala msn.com

MILAN - Furlani: "La settimana prossima sarà di annunci" - "Settimana prossima sarà quella degli annunci. Abbiate un po' di pazienza": così l'ad del Milan Giorgio Furlani a DAZN poco prima dell'ultima di campionato contro il Monza a San Siro. A giorni, infatt ... napolimagazine.com scrive

Nella settimana degli annunci il Milan studia la rivoluzione: Chiesa è un obiettivo, ma prima gli addii - L'ultima partita stagionale del Milan si è disputata in un clima surreale. La contestazione tanto pacifica quanto plateale dei tifosi ha accompagnato la formazione rossonera nei novanta minuti contro ... Segnala msn.com