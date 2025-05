milan rafael leao è nel mirino di cinque top club europei

Rafael Leao, talento portoghese del Milan, è al centro di intensi interessi di mercato da parte di cinque top club europei. La sua possibile separazione dai rossoneri si fa sempre più concreta, con squadre come il Manchester United in pole per assicurarselo. Scopriamo le ultime notizie sulle sue potenziali destinazioni e le dinamiche che potrebbero influenzare il suo futuro calcistico.

Rafael Leao e il Milan, la separazione è sempre più vicina. Lo riferiscono i colleghi di Team Talk, che indicano cinque possibili piste per il futuro dell'esterno portoghese. Le ultime sul futuro di Rafael Leao. Secondo Team Talk, in pole per accaparrarsi Leao ci sarebbero tre club: Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. Il noto portale, tuttavia, riferisce di un interessamento anche da parte di Arsenal e Barcellona. Lo ricordiamo, l'attaccante era stato accostato anche al Napoli qualche tempo fa, ma l'ipotesi era subito tramontata per le cifre fuori budget a cui ambisce il calciatore. Man Utd are monitoring Rafael Leao, who could leave AC Milan this summer...