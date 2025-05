Milan nel caos Capello | Tare una buona scelta ma per l’allenatore sono in alto mare non ci sono idee chiare

Il Milan si trova in una situazione di caos, con Fabio Capello che punta il dito su una mancanza di chiarezza nella scelta dell'allenatore. La squadra rossonera ha concluso una stagione deludente, lontana dalle competizioni europee e relegata all'ottavo posto. Con il nuovo responsabile sportivo Tare alle prese con decisioni cruciali, il futuro del club sembra incerto e complesso, complicando ulteriormente il percorso verso il riscatto.

Milan, le parole di Fabio Capello: «A Tare ora la patata bollente della scelta dell'allenatore; rossoneri in ritardo e con le idee confuse» Il Milan finisce una stagione assolutamente da dimenticare: fuori dalle coppe europee e all'ottavo posto, che costringerà i rossoneri ad iniziare la prossima stagione già a metà agosto nei primi turni di ...

