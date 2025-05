Milan l'Arabia tenta Theo Hernandez | offerte da 18 milioni di euro all'anno

Il Milan è pronto a intensificare i suoi sforzi per trattenere Theo Hernandez, offrendo un rinnovo da 18 milioni di euro all'anno. Con l'annuncio imminente di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il club lombardo mira a rilanciare la propria strategia di mercato e migliorare ulteriormente la rosa. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del talentuoso esterno francese.

