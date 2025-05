Milan l’Arabia tenta Theo Hernandez | offerte da 18 milioni di euro all’anno | Primapagina

Il Milan è al centro di un'importante trattativa con un club dell'Arabia Saudita, interessato a Theo Hernandez. Le offerte giunte ammontano a 18 milioni di euro all'anno per il terzino, suscitando l'attenzione del mercato. Intanto, si attende l'annuncio ufficiale di Igli Tare come nuovo dirigente rossonero. Sarà un'estate decisiva per entrambi i protagonisti.

2025-05-26 15:00:00 Arrivano conferme: Milan, l’Arabia tenta Theo Hernandez: offerte da 18 milioni di euro all’anno Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Milan, l’Arabia tenta Theo Hernandez: offerte da 18 milioni di euro all’anno. Nelle prossime ore Igli Tare verrà annunciato dal Milan come nuovo direttore sportivo e si metterà subito al lavoro per iniziare a migliorare tutte le cose che non hanno funzionato bene in questa stagione. Tra queste il rendimento di Theo Hernandez, rimasto in panchina contro il Monza in quella che può essere stata l’ultima apparizione a San Siro con la maglia rossonera... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Milan, l’Arabia tenta Theo Hernandez: offerte da 18 milioni di euro all’anno | Primapagina

