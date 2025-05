Milan la contestazione dei tifosi rossoneri ha colpito dove più fa male

Sabato scorso, la contestazione dei tifosi rossoneri ha scosso le fondamenta del Milan, colpendo nel profondo e attirando l'attenzione internazionale, in particolare negli Stati Uniti. La delusione per le prestazioni della squadra ha superato i confini, segnando un momento cruciale per il club e i suoi sostenitori, ansiosi di vedere un cambiamento tangibile.

L'eco della contestazione dei tifosi del Milan, andata in scena nella giornata di sabato, è arrivata anche all'estero. Soprattutto negli USA... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la contestazione dei tifosi rossoneri ha colpito dove più fa male

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, la protesta del tifo colpisce dove fa più male - Tiene ancora banco la dura presa di posizione del popolo rossonero, intanto tra poche ore parte l’era Tare: è urgente scegliere il tecnico ... corrieredellosport.it scrive

L'ira dei tifosi rossoneri a Casa Milan: il video della contestazione - Oltre 3mila sostenitori hanno protestato contro la dirigenza rossonera. Pioggia di fischi e cori contro Cardinale&Co: "Che sia prima squadra o Milan futuro, con voi al comando fallimento sicuro" ... Lo riporta ilgiornale.it

Milan, la clamorosa contestazione. Un muro umano in Curva e a Casa Milan, e un solo urlo: “Andatevene tutti a casa” - Non potendo esporre bandiere e striscioni, i tifosi si sono disposti sulle gradinate in modo da comporre la scritta “Go Home”. La protesta clamorosa di centinaia di milanisti davanti a Casa Milan. Cli ... Si legge su msn.com

?? LIVE CURVA SUD PROTESTA A CASA MILAN DEI TIFOSI ???