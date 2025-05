milan igli tare è il nuovo direttore sportivo

L'AC Milan annuncia la nomina di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo della Prima Squadra. Con una carriera ricca di esperienza nel calcio professionistico italiano, Tare, originario di Valona, Albania, guiderà le strategie sportive del club, riportando direttamente all'Amministratore Delegato Giorgio Furlani. La scelta di Tare segna un importante passo per il futuro del Milan.

