Milan Fontana | Da tifoso anche io sono amareggiato

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime la sua amarezza da tifoso in merito alla protesta della curva sud del Milan, che chiede le dimissioni della dirigenza rossonera. Le sue parole sono state rilasciate durante la firma del "Protocollo d’intesa per la lega", evidenziando l’importanza del dibattito su temi che coinvolgono l'amore per la squadra e la sua gestione.

“Da tifoso anche io sono amareggiato”. Così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la protesta della curva sud del Milan che chiede le dimissioni della dirigenza rossonera. Le dichiarazioni sono arrivate a margine della sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la legalitĂ dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda” firmato oggi in prefettura a Milano. Fontana ha riconosciuto che “sono stati commessi degli errori” ma ha anche invitato a guardare avanti: “Credo che ci siano le condizioni per ripartire con lo stesso entusiasmo che il Milan ha sempre avuto e che ha dimostrato in tutti questi anni”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan, Fontana: “Da tifoso anche io sono amareggiato”

