Milan è la settimana di Tare | gli tocca una ricostruzione totale dal tecnico alla seconda squadra

Una prima firma è stata apposta. Ora manca la seconda, ma è solo questione di tempo e di logistica: l'ad del Milan Furlani deve rientrare da un viaggio di lavoro in Giappone, lo farà all'inizio della prossima settimana, quindi controfirmerà il contratto che finalmente nominerà un direttore sportivo in casa rossonera. E questa volta, sorprese non ce ne saranno davvero: Igli Tare è pronto a cominciare la sua nuova avventura. Si rimette in gioco, dopo la pausa di due anni a seguito del suo addio alla Lazio. Con tanto lavoro davanti a sé. L'avvicinamento ( o meglio, il riavvicinamento ) si era materializzato dopo il no (piuttosto clamoroso) a Fabio Paratici: un dietrofront che aveva destato più di una perplessità...