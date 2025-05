Milan e Conceicao finisce qui | sarà utilizzata la clausola di svincolo

L'avventura di Sérgio Conceição sulla panchina del Milan è destinata a concludersi in breve tempo. Dopo soli cinque mesi, il club ha deciso di far valere la clausola di svincolo, segnando così la fine di un'era. Questa scelta apre a nuove prospettive per il Milan, che si prepara a cercare un nuovo allenatore per rilanciare le ambizioni della squadra.