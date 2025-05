Milan De Paola | Allenatore? Allegri è l’usato sicuro ma andranno su …

Nel suo ultimo intervento, il giornalista Paolo De Paola analizza la situazione del Milan e il potenziale ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della squadra. Considerato un "usato sicuro", Allegri potrebbe rappresentare una scelta strategica, ma sono in pista anche altre opzioni per il club rossonero. Scopriamo insieme le possibilità in gioco e le aspettative dei tifosi.

Il giornalista Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sul Milan e sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, De Paola: “Allenatore? Allegri è l’usato sicuro, ma andranno su …”

