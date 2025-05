Milan contro il Monza 100 presenze in rossonero per Pulisic

Sabato, durante la sfida tra Milan e Monza a 'San Siro', Christian Pulisic ha raggiunto un traguardo significativo: 100 presenze con la maglia rossonera in tutte le competizioni. Questo importante momento segna il contributo dell'attaccante americano alla squadra, in un'annata che promette emozioni e sfide. I tifosi sono pronti a festeggiare insieme a lui questo risultato, simbolo di impegno e dedizione.

In occasione di Milan-Monza di sabato a 'San Siro', Christian Pulisic ha toccato quota 100 presenze con i rossoneri in tutte le competizioni... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, contro il Monza 100 presenze in rossonero per Pulisic

