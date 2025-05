Milan caccia al terzino sinistro | idea Junior Firpo | Primapagina

Il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e ha messo nel mirino Junior Firpo, come riportato da Calciomercato.com. Dopo una stagione difficile, la dirigenza rossonera è determinata a rinforzare la fascia sinistra per tornare a competere ai vertici del calcio italiano. Scopriamo nel dettaglio l'interesse del club per il giovane difensore.

2025-05-26 Milan, caccia al terzino sinistro: idea Junior Firpo. La stagione da incubo è andata in archivio, il Milan pensa al futuro e si tuffa sul mercato. Tra gli obiettivi un nuovo terzino sinistro e rispunta una vecchia conoscenza del club rossonero: Junior Firpo. E' cominciata l'era Igli Tare, annunciato oggi come nuovo direttore sportivo del Diavolo e già al lavoro a Casa Milan, con alcune priorità ben definite come la soluzione della questione allenatore...

