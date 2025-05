Migranti | Ocean Viking in arrivo a Livorno con 53 naufraghi a bordo anche 6 bambini | Hanno bisogno di cure Video

La nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee si dirige verso Livorno con 53 naufraghi, tra cui sei bambini, salvati nel Mediterraneo centrale. Questo arrivo segue un'importante operazione di soccorso, in un contesto di crisi umanitaria che richiede attenzione e cure immediate. L'evento solleva interrogativi su accoglienza e assistenza per i sopravvissuti.

La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee sta navigando verso Livorno con a bordo 53 naufraghi, salvati durante un'operazione di soccorso andata in scena nello scorso fine settimana nelle acque del Mediterraneo centrale.

