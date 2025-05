Migrante tenta la traversata delle Alpi partendo da Claviere ma deve arrendersi | trasportato in ospedale

Un migrante etiope ha tentato la pericolosa traversata delle Alpi partendo da Claviere, ma è stato costretto ad arrendersi, disperdendosi nei boschi al confine tra Italia e Francia. Nella tarda serata di domenica 25 maggio 2025, i suoi compagni, preoccupati per la sua scomparsa, hanno lanciato l'allarme, portando le autorità ad intervenire e a trasportare l'uomo in ospedale per ricevere assistenza.

Un migrante etiope si è disperso nei boschi al confine tra Italia e Francia nella tarda serata di ieri, domenica 25 maggio 2025, mentre tentava la traversata delle Alpi con alcuni compagni. Sono stati questi ultimi a dare l'allarme dopo che il gruppo era partito da Claviere e dopo che dell'uomo...

