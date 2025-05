Migliori carte disney lorcana | regno di jafar

Scopriamo le migliori carte della nuova espansione "Reign of Jafar" di Disney Lorcana. Con l'arrivo di questa attesissima ottava serie, le aspettative crescono e i fan non vedono l'ora di esplorare nuove strategie e personaggi. Preparati a immergerti nell'universo incantato di Disney e a scoprire le carte che potranno cambiare le sorti del gioco.

anteprima di disney lorcana: reign of jafar, la nuova espansione del gioco di carte. Con l’avvicinarsi della data di uscita, si intensificano le aspettative per Disney Lorcana: Reign of Jafar, l’ottava espansione dedicata al popolare gioco di carte collezionabili. Questa nuova serie introduce numerose novità, tra cui carte a doppio inchiostro e alcuni elementi che potrebbero diventare fondamentali nelle strategie dei giocatori più esperti. La distribuzione inizierà con eventi pre-lancio presso negozi specializzati e Disney Park, a partire da venerdì 30 maggio 2025, mentre il lancio ufficiale sul mercato avverrà il 6 giugno successivo... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it